Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de janeiro de 2024

Nascimento do escritor estadunidense J.D. Sallinger (105 anos) - autor do clássico "O apanhador no campo de centeio"

Nascimento do atacante peruano Paolo Guerrero (40 anos) - foi atuante na LDU de Quito, com passagens pelo Flamengo e pelo Corinthians premiado como Bola de Bronze da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2012

Triunfo da Revolução Cubana (65 anos)

Lançamento da moeda Euro em forma não material - (25 anos) - nos primeiros três anos, foi uma moeda invisível, apenas utilizada para fins contabilísticos; as notas e moedas de euro entraram em circulação em 1 de janeiro de 2002

Início de circulação do Jornal Republicano "A Federação" no Rio Grande do Sul (140 anos)

Bill Hewlett e David Packard fundam a Hewlett-Packard (85 anos) - companhia de tecnologia da informação multinacional americana

Último incêndio do Mercado Modelo em Salvador (40 anos)

Dia da Confraternização Universal

Dia do Domínio Público

Nascimento do folclorista, compositor, multi-instrumentista e membro fundador do Instituto Histórico-Geográfico maranhense Fulgêncio Pinto (130 anos) - autor de Dr. Bruxelas e Cia, publicada em 1924, era também avô da cantora Flávia Bittencourt