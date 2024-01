Secretaria contrata agentes de apoio à educação especial no Rio

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro abre, nesta sexta-feira (12), inscrições para candidatos a agente de apoio à educação especial, com previsão de até 950 novas vagas para contratações imediatas.Os profissionais vão trabalhar em unidades escolares da prefeitura do Rio apoiando o processo de inclusão e colaborando com o estímulo à independência do aluno.O contrato, que vai valer por seis meses, poderá ser prorrogado por mais três. O candidato deve ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.422,89, com direito a vale-transporte e vale-refeição ou alimentação.A primeira fase de inscrições, que é o preenchimento da ficha cadastral, começa hoje e vai até as 18h da próxima quarta-feira (17). A segunda etapa, que é o envio de documentação, vai até as 18h do dia 19 de janeiro.Para se inscrever, basta clicar neste link e procurar por "Inscrições".

Além das vagas imediatas, a secretaria vai fazer cadastro reserva com possibilidade de convocação no próximo ano, enquanto o edital estiver vigente.

Para que a inscrição seja concluída, é preciso cumprir duas etapas: preencher o formulário e enviar a documentação exigida pelo Carioca Digital.