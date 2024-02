Trilha de Letras tem bate-papo com Luiz Antonio Simas

O historiador, escritor e compositor Luiz Antonio Simas é o convidado do Trilha de Letras inédito que vai ao ar nesta quarta-feira (7), às 22h, na

. Em conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, Simas fala de temas como a sua relação com o Rio de Janeiro e o seu mais recente livro Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras.

Durante a atração da emissora pública, o autor conta como ele, filho de uma pernambucana com um catarinense, tornou-se um completo apaixonado pelo Rio de Janeiro, suas histórias e sua gente. Hoje, Luiz Antonio Simas é um dos principais cronistas da cidade, que já encantou escritores com João do Rio.

Simas destaca ainda Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras, obra publicada no ano passado e composta por 77 textos, que mostra não o Rio das novelas, das praias e dos turistas, nem o Rio dos telejornais policiais, onde tudo é violência e tráfico. O livro revela uma cidade cujo tecido social é bordado de personagens singulares, desconhecidos e inesquecíveis, onde há sempre um boteco, um despacho, uma banca de jogo do bicho e uma roda de samba por perto.

Luiz Antonio Simas também é autor de Dicionário da história social do samba (2016), com Nei Lopes, vencedor do Prêmio Jabuti como melhor livro de não ficção. Em 2017, lançou Coisas Nossas, finalista do Jabuti na categoria Crônicas. Dois anos depois, O Corpo Encantado das Ruas também ficou na final do Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro

