Ivete, BaianaSystem, Brown e Ilê Ayê abrem carnaval de Salvador

Em encontro inédito, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, a banda BaianaSystem e o tradiconal bloco afro Ilê Ayê - que está completando 50 anos - deram hoje (8) a largada oficial do carnaval de Salvador, um dos mais importantes do país. A festa momesca, que segue pelo menos até a próxima quarta-feira (14), deve reunir cerca de 800 mil foliões e injetar R$ 2 bilhões na economia da capital baiana, de acordo com projeções da prefeitura.

“Estar presente neste encontro junto com Carlinhos Brown, BaianaSystem e o nosso grande aniversariante do ano, Ilê Aiyê, é muito importante para mim. É um encontro de muito respeito, carinho e felicidade, principalmente por saber que a gente está revivendo esse lugar tão importante, que é o centro da cidade”, destacou Ivete Sangalo no alto do trio. Veveta, como é carinhosamente chamada pelo público em todo o país, é dona do hit Macetando, que está bombando como música do ano no carnaval.

Com o tema Salvador Capital Afro, a capital da Bahia tenta promover a cultura afro-brasileira no carnaval de 2024. O encontro de três trios ocorreu na Praça Castro Alves, na entrada do Pelourinho, e reuniu milhares de pessoas. Em seguida, os artistas - acompanhados de vocalistas, percussionistas e dançarinas do Ilê - seguiram por um trecho da avenida Carlos Gomes arrastando milhares de foliões. O fim do percurso foi nas imediações da Casa d’Itália, nas proximidades do largo do Forte São Pedro, na região da Barra.

“Pela primeira vez um bloco afro participa da abertura do carnaval, que era um privilégio restrito às bandas de Axé. Na comemoração dos 50 anos dos blocos afro, o Ilê Aiyê participar dessa abertura, para mim foi uma expectativa muito grande. O pessoal se preparou junto com os outros artistas e com certeza estamos proporcionando um grande espetáculo. É uma iniciativa que está de parabéns”, destacou Vovô do Ilê, na abertura.

Rei Momo

Momentos antes da abertura e do desfile de trios, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou as chaves da cidade ao Rei Momo, o publicitário Alan Cerqueira Nery. A cerimônia foi realizada no palco Salvador Capital Afro, em frente ao Cine Glauber Rocha, e também contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

transmite - em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) - uma programação especial de carnaval com shows e desfiles ao vivo de diversos locais do país. A agenda inclui as transmissões ao vivo da festa em Salvador e o desfile das escolas campeãs de São Paulo, além de produções próprias.

Na capital baiana, em parceria com a TVE Bahia, a

, emissora da

, traz para o público de casa as apresentações dos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e do Pelourinho.

De 8 a 13 de fevereiro, a emissora transmite shows ao vivo dos grandes nomes do carnaval baiano - mais de 170 atrações musicais e culturais se apresentam nos três circuitos. Na quinta e sexta-feira, a partir de 21h, e de sábado a terça-feira, dia 13, a partir das 16h.

