Veja dicas para proteger cartão e celular no carnaval

Criminosos estão de olho nos celulares com aplicativos financeiros e nos cartões bancários dos foliões nos festejos do carnaval. É necessário estar atento e tomar algumas precauções para aproveitar com segurança e facilidade os dias de festa.

O volume de dinheiro movimentado somente dos caixas do Banco24Horas é enorme. No carnaval de 2023 foi movimentado mais de R$ 1,8 bilhão em aproximadamente 12 milhões de transações nesses caixas eletrônicos em todo país.

Desde o sábado até a terça-feira de carnaval de 2023, o Banco24Horas atendeu cerca de 7 milhões de clientes em todo território nacional. Apenas na capital paulista, foram mais de 771 mil clientes atendidos no período.

Além de São Paulo, que registrou cerca de 1,3 milhão de transações nos 4 dias de folia, as cidades que registraram grandes movimentações dos caixas eletrônicos durante o carnaval foram o Rio de Janeiro, com mais 835 mil; Salvador, com 389 mil, e Recife, com 173 mil.

“Sabemos que o brasileiro é apaixonado por carnaval e gosta de registrar os momentos de alegria com a família e os amigos, por isso acabam levando seus celulares para os blocos e festas. Mas a segurança precisa estar presente, para que os apreciadores da maior festa popular do país possam se divertir e fazer compras, como comidas e bebidas, com tranquilidade”, alerta Rodrigo Maranini, coordenador de Canais de Distribuição Banco24Horas.

Veja cinco dicas estratégicas para aproveitar a folia com segurança:

1 - Reduza os limites de transferências eletrônicas dos seus aplicativos de instituições financeiras do celular para o caso de ter seu aparelho furtado;

2 - Desinstale aplicativos de instituições financeiras e e-mails durante os dias de folia, assim ficará ainda mais protegido nos carnavais de rua;

3 - Aplique a autenticação de duplo fator no seu celular;

4 - Mantenha ativo o modo de localização para o caso de furtos;

5 - Antes de ir para a festa, verifique onde há um caixa eletrônico mais perto de onde você estará para poder sacar dinheiro para suas compras momentâneas.