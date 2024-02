Escolas de samba de São Paulo desfilam no Anhembi

O primeiro dia de desfiles no Anhembi encheu de cores o sambódromo paulistano com as fantasias e adereços das escolas do Grupo Especial. A noite começou com a Camisa Verde e Branco, que retornou à elite das escolas de samba neste ano com um enredo sobre Oxóssi. Barroca Zona Sul desfilou em seguida com um enredo sobre seus 50 anos de história e a Dragões da Real foi a terceira falando sobre reis e rainhas da África.

A quarta escola a desfilar foi a Independente Tricolor, que exaltou as mulheres negras com um enredo sobre as lendárias guerreiras de Daomé. Já a Acadêmicos do Tatuapé homenageou a cidade baiana de Mata de São João.

As duas últimas escolas foram a Mancha Verde, que exaltou a cultura agrícola brasileira, e a Rosas de Ouro, que fez seu carnaval sobre um ícone paulistano, o Parque do Ibirapuera.