Rio: número de foliões leva Marcha Nerd para Quinta da Boa Vista

Neste carnaval 2024, devido ao crescimento do número de seguidores, o Bloco Marcha Nerd está de casa nova. Depois de dez anos tendo como base a Praça Xavier de Brito, na Tijuca, zona norte do Rio, o novo lar é a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na região central da capital fluminense.

A concentração de foliões será neste domingo (11), às 12h, na Rua Caminho da Vitória, próximo à área dos quiosques. O show começa às 13h.

O mestre de bateria e produtor da agremiação, Lucas Euphrásio, disse à

que o bloco Marcha Nerd faz um carnaval voltado para o público jovem de 20 a 30 anos de idade, “que gosta de seriado, de filme, de animação, uma porção de coisas que a gente assistia na nossa infância. E a gente pega essas músicas e transforma para uma versão de carnaval carioca, com samba, com ‘funk’, com afoxé, com coco. Mistura tudo”.

Um total de 35 pessoas fica em cima do palco, tocando e convidando os foliões a dançar. A banda tem instrumentos de percussão de uma bateria de escola de samba, com caixa, repique, surdo, tamborim, ganzá e, também instrumentos como guitarra baixo, além de dois cantores que são o Bruno e a Livia. “Nossos nerds que cantam e puxam os hinos das músicas que a gente faz”, apontou Euphrásio.

Como faz anualmente, o bloco realizará concurso de cosplay (pessoas que se fantasiam de determinados personagens, com acessórios e outros artigos).

O concurso presta homenagem aos que investem tempo e dinheiro na confecção de fantasias elaboradas para disputar os primeiros lugares. “Tem muita coisa japonesa mas, hoje em dia, você vê muita coisa brasileira, americana, de vários lugares”, informou o produtor do bloco. O concurso não é aberto a crianças, mas só a maiores de idade, esclareceu. Camisetas, adesivos e chaveiros do próprio bloco serão distribuídos aos vencedores, além de ‘kits’ disponibilizados por patrocinadores da agremiação.