Hoje é dia: Marinheiros se revoltaram às vésperas do Golpe de 1964

Morte do compositor francês Maurice-Alexis Jarre (15 anos) - famoso por compor a trilha sonora de grandes sucessos de bilheteria como o filme "Ghost: do outro lado da vida"

Morte do advogado, jornalista e poeta maranhense Teófilo Dias (135 anos) - sobrinho de Gonçalves Dias e patrono na Academia Brasileira de Letras

Fundação da Cidade de Salvador (475 anos)

Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão - segundo a tradição cristão, é a data em que se recorda a morte de Cristo

Nascimento do poeta francês Paul Verlaine (180 anos) - expoente do simbolismo

Nascimento da atriz paulista Rosângela Martins Campos, a Rosi Campos (70 anos)

Nascimento da cantora estadunidense de folk, blues, soul e pop rock Tracy Chapman (60 anos) - muldialmente famosa, é vencedora de quatro prêmios Grammy Awards

Nascimento do empresário italiano Rodolfo Crespi (150 anos) - imigrante italiano radicado em São Paulo, onde construiu um dos maiores grupos industriais do Brasil da primeira metade do século XX - o Cotonífero Crespi - e incentivador da criação do time de futebol operário Clube Atlético Juventus e personalidade do bairro da Mooca

Nascimento do ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho (75 anos) - deu a ordem para a invasão do presídio do Carandiru em 1992, que resultou na morte de 111 presos, conhecido como Massacre do Carandiru