Alerta: RS tem previsão de chuva e frio;

A previsão do tempo indica que a situação pode ser agravada no Rio Grande do Sul neste final de semana. Isso porque novas chuvas devem atingir o estado a partir desta sexta-feira (10), se estendendo até o domingo (12).

A maior intensidade das chuvas deve atingir o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina.



O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta e considerou como “muito alta” a possibilidade de novas ocorrências hidrológicas nas regiões Centro-Oriental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste do Rio Grande do Sul.

A previsão mostra uma queda de temperatura, devido ao avanço de uma frente pelo estado de Santa Catarina e a entrada de um ar mais frio pelo estado gaúcho.

Ao longo do dia, esse sistema deve começar a recuar para o sul do estado, o que deve trazer rajadas de vento que podem dificultar o escoamento das águas da Lagoa dos Patos em direção ao oceano.