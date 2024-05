Liesa sorteia ordem do desfile das escolas de samba no carnaval 2025

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) sorteou nessa quinta-feira à noite (23), na Cidade do Samba, a ordem do desfile das escolas do Grupo Especial. Pela primeira vez, o desfile será feito em três dias no carnaval de 2025. A decisão foi anunciada pela Liesa no início do mês. Quatro escolas vão se apresentar em cada dia.

Vão desfilar no domingo de carnaval (2) pela ordem: Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro e Estação Primeira de Mangueira, que encerrará o desfile no primeiro dia.

Na segunda-feira (3), segundo dia de desfile, a ordem de apresentação das escolas é a seguinte: Unidos da Tijuca, Beija Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Vila Isabel.

Na terça-feira (4), último dia, vão se apresentar a Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela.

O sorteio começou às 19h. O público acompanhou o evento, que foi aberto com a apresentação dos intérpretes das principais agremiações. Até as 21h, a entrada foi gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Depois desse horário, o ingresso foi vendido ao preço de R$ 40. A campanha arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos para as vítimas das enchentes no sul. Os mestres de cerimônia da festa foram o carnavalesco Milton Cunha e a apresentadora Regina Casé.

Três escolas do Grupo Especial já sabiam o dia e a posição em que vão desfilar no carnaval de 2025 - a Unidos de Padre Miguel, vencedora do Grupo de Acesso este ano, desfila no domingo (2 de março); a Unidos da Tijuca abre o desfile na segunda-feira (3) e a Mocidade Independente de Padre Miguel será a primeira na terça-feira (4). As duas últimas escolas foram as que obtiveram notas mais baixas no carnaval deste ano.