Rio antecipa vacinação contra a variante XBB da covid-19

A partir desta sexta-feira (7), quem tem 60 anos ou mais poderá se proteger com a vacina atualizada da covid-19 contra a cepa XBB no município do Rio de Janeiro. Pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, profissionais e trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde também poderão tomar o imunizante.

A vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e do Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também abre todos os dias.

Dia D

Neste sábado (8), dia D de vacinação contra a poliomielite, todas as clínicas da família e centros municipais de saúde vão funcionar até às 17h para vacinação e também disponibilizarão o imunizante contra a covid-19/XBB.



É necessário aguardar pelo menos três meses desde a última dose de vacina contra a covid-19 para receber o imunizante atualizado.