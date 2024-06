São João de Caruaru é destaque na TV Brasil no fim de semana

O São João de Caruaru é o destaque da programação da

neste fim de semana, com o especial Arraiá Brasil. Uma iniciativa da

com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

No sábado (15), serão transmitidos os shows de Iguinho e Lulinha, Henry Freitas e Ivete Sangalo, a partir das 23h. No domingo (16), a festa é com Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida, a partir das 22h. A transmissão é da PREF TV.

Conhecida como "capital do forró", Caruaru, no agreste de Pernambuco, vai ter 72 dias de festejos do São João este ano, um dos maiores do país. A festa teve início em abril e vai até 29 de junho.

A estimativa é que a cidade receba 4 milhões turistas, que devem movimentar R$ 700 milhões na economia local. No último fim de semana, pelo menos 150 mil pessoas participaram da festa.

Arraiá Brasil

No especial da

, estão previstas a cobertura e transmissões ao vivo das festas juninas nas cidades de Campina Grande, na Paraíba; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; e Amargosa, na Bahia.

A programação segue até o final de junho. O objetivo da faixa Arraiá Brasil é promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

>> Confira a programação do Arraiá Brasil

Caruaru (PE)/PREF TV - Iguinho e Lulinha, Henry Freitas e Ivete Sangalo

Caruaru (PE)/PREF TV - Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida