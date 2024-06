Inscrição para 1ª etapa do Revalida termina nesta sexta-feira

As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médios de Instituição Estrangeira (Revalida) do segundo semestre de 2024 terminam nesta sexta-feira (28). Os médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil devem fazer a inscrição no Sistema Revalida aqui . O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Quem não tiver o diploma deve apresentar a declaração ou o certificado de conclusão do curso. O documento deve ter sido emitido por instituição de ensino superior de medicina reconhecida pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente. Além disso, o documento deve ser autenticado pela autoridade consular brasileira.

Além da autenticação por autoridade consular, há a alternativa de validar o documento por meio do processo de Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, conforme define o Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016.

O documento que esteja em idioma diferente da língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deverá ser acompanhada de tradução juramentada.

A divulgação da nota de corte para esta edição do Revalida será no dia 10 de julho, já a divulgação do cartão de confirmação da inscrição será no dia 30 de julho.

As provas do Revalida 2024/2 estão previstas para o dia 25 de agosto e será aplicada nas seguintes cidades: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Revalida

O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).