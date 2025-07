Balanço Ético Global faz 1°diálogo para participação social na COP30

Foi realizado nesta terça-feira (24), no Reino Unido, o primeiro diálogo do Balanço Ético Global (BEG), a iniciativa de participação social nas negociações climáticas para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que vai ocorrer em novembro, em Belém. O encontro se deu durante a Semana de Ação Climática de Londres e foi o primeiro de seis, que ocorrerão em cada um dos continentes do planeta.

“Nós precisamos ouvir algumas vozes que não foram ouvidas o suficiente durante a nossa preparação para o enfrentamento às mudanças climáticas” destacou o presidente designado da COP30, embaixador André Corrêa do Lago.

Participaram cerca de 40 convidados de diferentes camadas da sociedade, entre mulheres, jovens, lideranças religiosas, povos indígenas, afrodescendentes, economistas e cientistas.

“É uma possibilidade de fazer perguntas e trazer questões inconvenientes para criar constrangimento ético para empresas, governos, diferentes segmentos da sociedade e até para cada um de nós, como indivíduos, para refletirmos sobre se o que estamos fazendo está coerente com as decisões que já tomamos e com o enfrentamento da mudança do clima”, destacou Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil.