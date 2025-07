Rio publica editais literários com investimento de R$ 10 milhões

A iniciativa se chama "Literatura do Rio ao RJ" e

O fomento será dividido entre as seguintes chamadas públicas: "Feiras Literárias e Projetos Literários de Formação", "Produção Literária e Projetos Artísticos", "Manutenção de Espaços Literários" e "Contação de Histórias".

“Temos atuado para ampliar o acesso à cultura de forma democrática, chegando a todos os territórios, não só na capital, mas também no interior. O título de 'Capital Mundial do Livro' corrobora a força criativa que o nosso povo carrega”, disse a secretária.

As inscrições devem ser feitas no formato online, através da plataforma Desenvolve Cultura, no link.

Conheça os editais:

Segundo o governo estadual, a chamada é voltada para pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais, com 40 vagas, premiações de R$ 40 mil e R$ 100 mil, e investimento total de R$ 2,8 milhões.

“São consideradas feiras literárias, os eventos culturais destinados à promoção da leitura, da escrita e da expressão oral, por meio de atividades como palestras, exposições, oficinas e cursos. O evento deverá valorizar o livro como produto cultural, além de divulgar a produção literária, artística, cultural e intelectual, proporcionando experiências imersivas ao público local e estimulando a reflexão e o intercâmbio cultural”, diz a secretaria.

De acordo com a pasta, nos projetos literários de formação, serão consideradas propostas que contemplem ações de capacitação e transmissão de saberes, destinadas ao desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos relacionados à leitura, escrita, análise crítica e produção literária, visando à qualificação de públicos diversos.

Produção Literária e Projetos Artísticos

“A produção literária é considerada como produção de livros infantis e/ou infanto juvenis e/ou literatura geral, em formato físico que traz como objetivo narrar um fato, série de eventos, sentimentos e ideias, fictícios ou não. Já os projetos artísticos devem ser feitos a partir de Obras Literárias, em uma proposta cultural de artes cênicas, audiovisuais, ou outras expressões artísticas”, afirma a Sececrj.

Manutenção de Espaços Literários

A proposta deve conter uma ação cultural relativa a ações de manutenção e reparo de espaços de leitura, dentro dos formatos definidos em edital. Serão aceitas propostas para a manutenção de espaços independentes, bibliotecas/espaços de leitura comunitários e bibliotecas itinerantes.

Contação de Histórias

“A contação de histórias é considerada como modalidade artístico-cultural lúdica e de estímulo à reflexão, caracterizada pela narração de obras literárias e/ou da tradição oral. A contação de histórias pode ser direcionada para diversas faixas etárias e públicos, utilizando diferentes recursos e estratégias.