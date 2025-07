Moraes manda PF ouvir advogado e ex-assessor de Bolsonaro 

De acordo com a decisão do ministro, Bueno e Wajngarten são acusados do crime de obstrução das investigações da trama golpista. Segundo a PF,

A investigação da PF está baseada em informações entregues pela defesa de Cid.

Conforme a apuração, Wajngarten fez "intensa tentativa de falar" com a esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid, e com uma filha menor do militar.

Além disso, Paulo Cunha Bueno chegou a encontrar a mãe do ex-ajudante, Agnes Cid, durante um evento público realizado na Hípica de São Paulo, e a cercou para tentar "demover a defesa constituída por Cid".

"As condutas narradas à autoridade policial indicam a prática, em tese, do delito de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, razão pela qual se mostra pertinente adequada e necessária a oitiva dos noticiados", decidiu o ministro.

Outros citados

Segundo as investigações, Kuntz também tentou contato com a filha de Cid, que tem 14 anos. "Essas insistências se deram por mensagens trocadas por WhatsApp", diz trecho da investigação.

Na ocasião, ele negou ter procurado Cid.

Devido a uma cautelar determinada por Alexandre de Moraes, Câmara e seu advogado estavam proibidos de ter contato com os investigados no processo da trama golpista.

Pelo descumprimento, o ministro determinou a prisão de Marcelo Câmara.

*Texto atualizado às 17h25 para acréscimo de informações