Conferência envolve 61 mil escolas em ações por justiça climática

O processo de mobilização nacional é

A iniciativa é dos Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A temática é oportuna no ano em que o Brasil sediará, em Belém, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), entre 6 e 21 de novembro.

A organização espera que a mobilização social da VI CNIJMA represente uma oportunidade de ecoar a voz de crianças e adolescentes sobre o que é mais relevante para suas comunidades.

Por isso, o cálculo é que a

Registro da conferência escolar

Depois de realizada esta primeira etapa até 30 de junho, a escola precisa registrar a conferência local no formulário do site oficial da VI CNIJMA, até 5 de julho, com o código da unidade de ensino do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O registro é fundamental para que a escola possa avançar paras as próximas etapas do processo de realização de uma conferência nacional.

O governo federal criou um documento com o passo a passo da Conferência na Escola.

Cumpridas todas as etapas, as alegações de participantes e centenas de projetos finalistas de vários estados chegarão à fase nacional agendada para 6 a 10 de outubro de 2025, em Brasília.

Vivência em conferências

A geógrafa e servidora da rede pública de ensino do Ceará, Roseneide Furtado, desde 2009, participou de três conferências Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, sendo duas delas com atuação na etapa nacional.

Para ela, é de suma importância que o secretário de educação de município saiba todas as etapas de uma conferência nacional e que o gestor enxergue as possibilidades de aprendizado dos estudantes que participam desta jornada pedagógica.

“Passei a me engajar mais, buscando maior proximidade com a Secretaria da Educação do Estado e auxiliando o processo nas demais escolas, visitando as escolas municipais e estaduais, acompanhando a produção dos alunos. Trata-se de um processo gratificante, pois observamos a concretização das ações. A Conferencia é um legado importante, pois fomenta projetos e dá vida às iniciativas nas escolas”, afirmou a integrante da comissão organizadora Estadual da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, no Ceará, Rosindey de Furtado.

Roseneide Furtado explicou que, nesta quinta-feira (26), a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 9, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, realizou a conferência regional que reuniu as escolas de seis muncípios: Cascavel, Beberibe, Chorozinho, Horizonte, Pacajus e Pindoretama. Cinco projetos e delegações foram eleitos para a etapa estadual da conferência, a ser realizada até 15 de agosto.

Prazos

Conferências nas escolas: até 30 de junho;

Conferências Regionais/Municipais (opcional): prazo definido pelas Comissões Organizadoras Estaduais (COE) a partir de regulamento próprio;

Conferências Estaduais: até 15 de agosto;

Conferência Nacional: 6 a 10 de outubro.

Público das conferências

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente foi realizada,?pela primeira vez, em 2003.?

Nas cinco edições realizadas ao longo de 15 anos (2003-2018), mais de 20 milhões de pessoas participaram, entre crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (como delegados);?jovens de 18 a 29 anos (como mobilizadores, facilitadores,?oficineiros e gestores);?professores e profissionais das comunidades?escolares;?gestores?da educação e do meio?ambiente.?

Cada edição mobilizou, em média, 14 mil escolas de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Legado da educação ambiental

O objetivo é que cada comissão possa organizar um processo integrado, articulado e permanente de diálogo, construção e troca de conhecimentos.

O evento também pode contribuir para as políticas de formação dos profissionais da educação para estimularem as práticas educativas que ampliem o compromisso com a educação ambiental.