Arraiá Brasil termina com Xand Avião, Natanzinho e Bruno & Marrone

Artistas como Heitor Costa, Natanzinho Lima, Bruno & Marrone, Xand Avião e Manin Vaqueiro animam ao vivo os últimos festejos juninos no Nordeste.

O Arraiá Brasil é uma iniciativa conjunta da

e da

, com apoio do Ministério do Turismo e da Petrobras.

As transmissões ocorrem em parceria com a PrefTV Caruaru e a UERN TV – emissora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte –, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.







Cidade: Caruaru (PE)

Atrações: Heitor Costa e Natanzinho Lima



Cidade: Campina Grande (PB)

Atrações: Jorge de Altinho; Bruno e Marrone; Xand Avião



Cidades: Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Atrações: Jonas Esticado; Bruno e Marrone; Manim Vaqueiro



Cidades: Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Atrações: melhores momento do fim de semana