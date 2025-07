Hoje é Dia: programa Sem Censura e campanha Julho Amarelo em destaque

Morte da pianista e compositora paulista Magdalena Pesce Vitale, a Lina Pesce (30 anos)

Início da primeira viagem do Papa João Paulo II ao Brasil (45 anos)

Dia Nacional do Bumba meu Boi

Chegada do Papa João Paulo II a Brasília (45 anos)

Intensificação dos incêndios que destroem área do Pantanal (5 anos) - mais de 21 mil focos de fogo devastaram quase um terço da área do bioma

Operadoras de telefonia celular começam testes no Brasil da tecnologia de quinta geração 5G (5 anos)

Primeiro recorde mensal de mortes, por Covid-19, no Brasil (5 anos)

Julho Amarelo - Mês de luta contra as hepatites virais

Primeira greve nacional dos entregadores de aplicativos, movimento se autodenominou “Breque dos Apps” (5 anos)

Nascimento do poeta repentista pernambucano Rogaciano Leite (105 anos)

Morte do compositor e pianista francês Éric Alfred Leslie Satie, o Erik Satie (100 anos) - foi o precursor de movimentos artísticos como minimalismo, música repetitiva e teatro do absurdo

Nascimento do violonista e compositor fluminense Guilherme Bauer (85 anos) - participou da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC

Morte do cantor português Alberto Fortuna Vieira de Azevedo, o Albertinho Fortuna (30 anos) - estreou ainda menino na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1940, ingressou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, emissora na qual integrou o "Trio Melodia", formado para o lançamento do programa "Um milhão de melodias", atuando ao lado de Nuno Roland e Paulo Tapajós

Morte do sambista e bicheiro fluminense Luizinho Drumond (5 anos) - presidiu a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense

Estreia do programa "Sem Censura" na TVE Brasil, atual TV Brasil (40 anos)