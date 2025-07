CNU 2025 tem mais de meio milhão de inscritos em uma semana

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) teve

O número é preliminar porque os interessados têm até 20 de julho para se inscrever.

O CNU é um modelo de seleção inovador, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais. A segunda edição do CNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda, em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 267.790 pessoas pediram isenção da taxa de inscrição, e 252.707 tiveram o pedido atendido pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foram negadas 15.083 solicitações (5,6%).

As inscrições são feitas exclusivamente no site da FGV, banca examinadora do certame.



O passo a passo do processo de inscrição pode ser acompanhado aqui.

Isenção

Nesta quinta-feira (10), a FGV divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, que podem ser consultados na Página do Participante do certame, com login único da conta do portal Gov.br.

O candidato que teve o requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá interpor recurso até as 23h59 de segunda-feira (14). Após esse período, não serão aceitos recursos.

Conforme o edital, no recurso, a pessoa deverá enviar novamente a documentação que comprove uma das seguintes condições:

pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);

doadores e doadoras de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde;

estudantes e ex-estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni);

estudantes e ex-estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Após a contestação, o resultado final com a relação de candidatos cujo pedido de isenção da taxa de inscrição foi aceito será divulgado na próxima sexta-feira (18).

Cronograma oficial

até 20/7/2025

até 21/7/2025

5/10/2025

12/11/2025

13 a 19/11/2025

7/12/2025

30/11 a 8/12/2025

30/1/2026.