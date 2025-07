Polícia apreende equipamento contra drones no Rio

A operação foi coordenada pelo setor de inteligência do batalhão e teve como um dos focos a detecção e apreensão de dispositivos de bloqueio ilegal de sinal.

O equipamento foi localizado em funcionamento dentro do sótão de uma residência com uma estrutura dotada de antena. Possui tecnologia avançada com capacidade para interferir, neutralizar e até derrubar aeronaves remotamente pilotadas (drones).

Cenários de guerra

Na ação, cinco suspeitos foram detidos e um fuzil, um carregador, uma granada, cinco rádios transmissores e uma granada foram apreendidas na região conhecida como Fim do Mundo.

O equipamento contra drone foi encaminhado para superintendência da Polícia Federal.