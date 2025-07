Desabamento de arquibancada em show no interior de SP deixa 60 feridos

. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 22h48 de sábado (19) na Expo Eldorado.

Por meio de nota encaminhada à

, a prefeitura da Estância Turística de Eldorado informou que,

. Desse total, dez pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da região, sendo que seis foram encaminhados ao Hospital Regional de Registro, dois para o de Pariquera-Açu e dois para o Hospital de Jacupiranga.

Na noite de ontem, a Expo Eldorado promoveria um show da dupla sertaneja Gian e Giovani. A dupla manifestou sua solidariedade às vítimas e disse que vai remarcar o show, que precisou ser cancelado.

Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada. Todas as vítimas foram socorridas rapidamente. Será remarcada uma nova data, disseram eles, em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. E boa recuperação a todos, desejaram.

Em sua rede social, o prefeito Noel Castelo informou que este foi um momento muito triste e que a prefeitura está tomando as providências para dar atendimento às vítimas.

Isso inclui o almoço, as atividades da tarde e o show da noite, informou a Expo Eldorado, em comunicado.

Os organizadores destacaram que estão tomando as providências necessárias para dar assistência às vítimas. Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população, diz o trecho do comunicado.

