CNU 2025: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta segunda

.

O valor de R$ 70 é válido para quem vai concorrer aos cargos de nível médio e superior.

A taxa poderá ser quitada eletronicamente via plataforma PagTesouro do Tesouro Nacional, por meio de Pix, com a leitura de QR Code ou cópia do código; por cartão ou boleto bancário da Guia de Recolhimento da União (GRU Simples), ou presencialmente em agências bancárias, dos Correios ou lotéricas.

O candidato deverá observar o horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários, bem como as regras de aplicativos e internet banking do seu banco.

De acordo com o edital de abertura do certame, a inscrição somente será validada após o pagamento da taxa. Quem perder o prazo terá a inscrição cancelada automaticamente.

Em caso de dúvidas, os interessados devem acessar a página oficial do certame criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Cronograma do CNU 2025

pagamento da taxa: até 21 de julho;

prova objetiva: 5 de outubro;

divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro;

envio de títulos: 13 a 19/11/2025

prova discursiva: 7 de dezembro;

procedimento de confirmação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro;

divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026.

CNU 2025

Os cargos do chamado Enem dos Concursos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade de o candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas.

A validade do concurso é de 12 meses, contados da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.