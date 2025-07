Agente da PF, réu no STF, diz ter feito segurança de Moraes

nesta segunda-feira (28) que já

, em 2016. Soares também disse que era fã do ministro.

O

e foi interrogado, por videoconferência, pelo juiz Rafael Tamai, magistrado auxiliar do ministro, que é relator do caso.

.

Durante o depoimento, o

.

.

"Em 2016, durante as Olimpíadas, eu participei da segurança do ministro Alexandre de Moraes, quando ele esteve lá, como ministro da Justiça. Eu era muito fã dele. Quando me formei em direito, eu estudei pelo livro dele", afirmou.