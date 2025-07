Pescadores tiram 46 toneladas de lixo em baías de Guanabara e Sepetiba

A iniciativa ocorreu por meio da Operação LimpaOca, liderada pela ONG Guardiões do Mar, em convênio com a Transpetro.

A operação faz parte do Projeto Do Mangue ao Mar e se estenderá até setembro deste ano.

Na Baía de Guanabara, o trabalho é feito na chamada Ilha de Lixo, que fica a cerca de 20 quilômetros dos manguezais da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A ilha é chamada assim por concentrar plásticos, pneus, sofás e outros dejetos. Até o momento, foram retirados 42.886 quilos de resíduos. Participaram 84 pescadores e catadores de três comunidades do entorno (Saracuruna/Caxias, Suruí e Guia de Pacobaíba/Magé).



Na Baía de Sepetiba, a ação acontece na Ilha da Madeira, também na Região Metropolitana. Foram coletados 3.177 quilos de resíduos, com participação de 21 caiçaras.

A atividade é uma das principais fontes de renda para comunidades tradicionais pesqueiras. Quem participa da coleta recebe uma bolsa-auxílio, que é custeada pela Transpetro.

Com a retirada desse lixo dos manguezais, estamos contribuindo para que o ambiente realize os seus serviços ecossistêmicos de forma mais eficiente, fomentando a sociobiodiversidade. E, utilizando a mão de obra dos pescadores e catadores de caranguejo, também contribuímos com a socioeconomia, disse o gerente operacional do Projeto Do Mangue ao Mar, Rodrigo Gaião.