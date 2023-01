IPVA: veja o calendário de pagamento de Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, quem optar por pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em parcela única tem até o dia 31 de janeiro para pagar com desconto de 15%.

Também será possível dividir o pagamento em cinco parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 30 no caso das motocicletas e R$ 55,00 em relação aos demais veículos. Os descontos e parcelamentos não se aplicam aos casos de primeira tributação do veículo.

A primeira parcela deve ser paga até 31 de janeiro, a segunda, até 28 de fevereiro, a terceira tem prazo final em 31 de março, a quarta, até 28 de abril e a quinta no máximo em 31 de maio. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na atualização do débito e acréscimo de juros de mora e multa.

As alíquotas são de 3% do valor do veículo para automóveis; 1,5% para caminhão, ônibus e micro-ônibus. Os automóveis com capacidade de até oito pessoas, excluído o condutor, pagam 4,5% e as motocicletas ficam em 2%.

Veja o calendário:

31 de janeiro de 2022

28 de fevereiro de 2022

31 de março de 2022

28 de abril de 2022

31 de maio de 2022

É possível acessar os boletos, débitos e tirar dúvidas relacionadas à cobrança do IPVA no site.