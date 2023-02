Dólar cai para R$ 5,16 na última sessão antes do carnaval

Na última sessão antes do carnaval, o mercado financeiro teve um dia de ajustes. O dólar voltou a fechar abaixo de R$ 5,20. A bolsa de valores caiu, mas acumulou ganhos na semana.O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (17) vendido a R$ 5,162, com recuo de R$ 0,05 (-0,96%). A cotação iniciou o dia em R$ 5,24, mas desacelerou até perder força e fechar em forte baixa. Na mínima do dia, por volta das 14h30, chegou a R$ 5,15.A moeda norte-americana está no menor valor desde o último dia 3, quando tinha fechado em R$ 5,14. Com o desempenho de hoje, a divisa caiu 1,15% na semana. O dólar sobe 1,67% em fevereiro, mas cai 2,23% no ano.O dia também foi de tensões na bolsa de valores. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 109.177 pontos, com queda de 0,7%. Apesar da queda de hoje, o indicador subiu 1,02% na semana.