Presidente da Petrobras indica novos membros para diretoria executiva

O economista Sergio Caetano Leite deverá ser o novo diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras. Seu nome foi indicado pelo presidente da petrolífera, Jean Paul Prates.

Já a diretoria executiva de relacionamento institucional e sustentabilidade deverá ser ocupado por Clarice Coppetti. As duas novas indicações foram informadas em nota divulgada hoje (17) pela companhia.

De acordo com a Petrobras, os dois nomes serão submetidos aos procedimentos internos de governança corporativa, iniciando pelas respectivas análises de conformidade e integridade. Em seguida, serão encaminhadas para apreciação do Comitê de Pessoas e, posteriormente, para deliberação do Conselho de Administração.

Segundo informa a nota divulgada pela companhia, Sergio Caetano é mestre em economia e gestão e administrador de carteiras e fundos de investimentos. Ele também acumula experiência de 15 anos como consultor no setor de petróleo. "Recentemente, atuou como subsecretário do Consórcio Nordeste responsável pelas Câmaras Temáticas de Saneamento, de Energias (Energias Renováveis, Petróleo e Gás), e de Infraestrutura e Investimentos", acrescenta o texto.

Clarice, por sua vez, é graduada em Ciências Contábeis e em Ciências Econômicas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação. Ela foi diretora comercial da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). Também foi diretora financeira da empresa Norte Energia S/A. Na Caixa Econômica Federal, já desempenhou funções variadas. Entre elas, foi vice-presidente de tecnologia da informação e atualmente integra o comitê de auditoria.

No início do mês, Jean Paul Prates já havia indicado outros cinco nomes. Indicado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, Prates assumiu a companhia no final do mês passado em substituição ao seu antecessor, Caio Paes de Andrade, que havia sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e renunciou após a troca de governo.