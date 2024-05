Feriado de Corpus Christi e maratona aquecem ocupação hoteleira no Rio

Apesar do frio, a ocupação hoteleira se mostra aquecida para o feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com pesquisa divulgada nessa quarta-feira (29) pelo Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e pela Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ). A taxa média de ocupação na capital ficou em 79,71% e, no interior, em 78,21%. Além do Corpus Christi, a Maratona do Rio, que começa nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (2/6) impulsionou as reservas na rede hoteleira.

No município do Rio, a região de Flamengo/Botafogo registrou ocupação de 89,66%, seguida por Copacabana/Leme (89,15%), Ipanema/Leblon (81,47%), Centro (76,29%) e Barra/Recreio (69,05%).

No interior do estado, o destaque é a cidade de Miguel Pereira, com 97,80%, seguida por Vassouras (91,20%), Petrópolis (85,80%), Teresópolis (84,30%), Itatiaia/Penedo (84,10%), Nova Friburgo (83,40%), Rio das Ostras (77,60%), Macaé (76,30%), Valença/Conservatória (75,40%), Angra dos Reis (72,50%), Paraty (71,50%), Arraial do Cabo (68,50%), Cabo Frio (64,80%) e Armação dos Búzios (61,80%).

Atrativos

O presidente do HotéisRIO e conselheiro da ABIH-RJ, Alfredo Lopes, comentou que os bons números registrados em Miguel Pereira se devem à inauguração de diversos atrativos turísticos. Outro fator é que o município vizinho de Paty de Alferes realiza nesta época a Festa do Tomate, maior evento local. “E os visitantes que não conseguem hospedagem lá buscam alternativas próximas. Vassouras também se beneficia disso”.

Lopes destacou ainda o início da alta temporada em Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Itatiaia, em função da chegada do frio, o que se traduz nos números alcançados.