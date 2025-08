Nível de emprego resiste a impacto do juro alto, dizem especialistas

Pelo contrário, o Brasil está criando empregos, avaliam economistas ouvidos pela

Divulgado nesta quinta-feira (31), o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que a taxa de desocupação no trimestre encerrado em junho é a menor já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, atingindo 5,8%.

A Pnad Contínua mostra ainda que o país alcançou recorde no número de pessoas ocupadas (102,3 milhões 1,8 milhão a mais que no primeiro trimestre), no contingente de trabalhadores com carteira assinada (39 milhões) e do rendimento médio mensal (R$ 3.477).

Surpresa

O economista Gilberto Braga, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), disse que a taxa de desocupação pela primeira vez abaixo de 6% foi uma bela surpresa. Esperava-se crescimento, e não diminuição, afirmou.

Braga considerou o índice surpreendente pelo fato de ser alcançado em período de alta dos juros, especificamente da Selic, que impacta as demais taxas de juros da economia. Atualmente a Selic está em 15% ao ano.

O resultado é surpreendente na medida que, não apenas com relação ao desemprego absoluto, mas, em todas as formas de cruzamento, veio muito positivo: houve aumento da contratação de pessoas com carteira assinada, diminuição da informalidade e aumento da remuneração média do trabalhador.

A Pnad Contínua apontou taxa de informalidade proporção de trabalhadores sem direitos trabalhistas na população ocupada de 37,8% no segundo trimestre, a menor taxa, desde igual trimestre de 2020 (36,6%).

Freio do BC

A taxa de juros básicos da economia (Selic) é decidida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) e consiste na principal forma de a instituição perseguir a meta de inflação estipulada pelo governo, atualmente em 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos.

Desde setembro de 2024, a inflação oficial calculada pelo IBGE está acima do limite máximo da meta, de 4,5%. Em junho, o acumulado de 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 5,35%. O estouro da meta explica por que o BC tem deixado a Selic em níveis elevados.

A trajetória ascendente começou em setembro de 2024, quando o Copom começou a subir a Selic, até então em 10,5% ao ano. Em junho, o juro chegou a 15%, maior patamar desde julho de 2006 (15,25%). A mais recente reunião do Copom, na última quarta-feira (30), manteve a taxa neste patamar.

Uma face do juro alto é o efeito contracionista, que combate a inflação. A elevação da taxa faz com que empréstimos fiquem mais caros seja para pessoa física ou empresas e desestimula investimentos, uma vez que pode valer mais a pena manter o dinheiro investido, rendendo juro alto, do que arriscar em atividades produtivas.

Esse conjunto de efeitos freia a economia. Daí vem o reflexo negativo: menos atividade tende a ser sinônimo de menos emprego e renda. De acordo com o BC, o efeito da Selic na inflação leva de seis a nove meses para se tornar significativo.

Resistência

O economista Rodolpho Tobler, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), destaca que o cenário econômico se comporta de forma contraditória.

Parece um pouco contraditório esse resultado, dado que a gente vive um momento macroeconômico muito complexo, com taxa de juros em patamar bastante elevado, mas o mercado de trabalho tem seguido o ritmo do que se tem visto da atividade econômica. Enquanto a economia gira em ritmo forte, a taxa de desemprego e o mercado de trabalho vão na mesma linha, completa Tobler.

Motores

O economista Sandro Sacchet, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, considera normal o mercado de trabalho demorar a responder as variações na Selic, tanto para baixo quanto para cima.

Sacchet aponta dois motivos que ajudam a explicar a demora para o nível de emprego sentir os freios do juro alto. Um deles é a manutenção dos valores mais altos do programa de transferência de renda Bolsa Família em R$ 600. A quantia era paga de forma emergencial durante a pandemia de covid-19 e tornou-se definitiva em 2023.

Isso faz com que o mercado de trabalho responda mais ao consumo das famílias e menos ao investimento das empresas, explica. O mercado de trabalho consegue se sustentar por causa do consumo das famílias e da manutenção da renda por conta de um benefício do Bolsa Família maior, completa.

Outro fator, na visão do pesquisador especializado em temas como emprego e renda, é a maior inserção de trabalhadores por conta própria na economia. Segundo a Pnad, o contingente de pessoas que trabalham por conta própria soma 25,7 milhões, o maior já apurado.

Segundo a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, entre 75% e 80% deles não têm CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), são informais. Isso torna também o mercado de trabalho mais dependente do consumo das famílias e menos de investimento de empresas formais, assinala.

Essa mudança estrutural do mercado de trabalho ajuda a explicar um pouco por que a ocupação e a renda têm respondido de forma ainda mais devagar aos movimentos da taxa de juros, complementa.

Entretanto, Sacchet ressalta que o nível de emprego não é imune à Selic mais alta. Com o tempo, vai acabar afetando a taxa de desemprego.

Próximos meses

Para o economista Rodolpho Tobler, ao longo dos próximos seis meses, e também em 2026, talvez não se consiga manter esse ritmo de crescimento do mercado de trabalho, pois a economia tende a "esfriar.

De acordo com Tobler, já existem alguns dados mostrando um início de desaceleração da atividade econômica. Então, é natural que o mercado de trabalho desacelere um pouco, diz o coordenador das sondagens empresariais e de indicadores de mercado de trabalho do Ibre.

Sandro Sacchet diz esperar pequena elevação" na taxa de desemprego, que já voltaria a cair no fim do ano, com as contratações de Natal.