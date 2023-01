O time lá de cima tá ficando bem forte

Por Mauricio Ferro, um admirador do futebol arte.



Ex-atacante brasileiro Roberto Dinamite morre de câncer intestinal aos 68 anos, compartilhou Maurício Ferro.

Mesmo sendo um rubro negro doente, não posso deixar de sentir a perda deste que foi um verdadeiro goleador.

Ele se junta a Pelé e Maradona, e quem fica na saudade somos nós, privados de ver a “arte” pura do verdadeiro futebol.

Se serve de consolo, vale saber que ainda podemos recorrer aos vídeos que marcaram os momentos desta turma de antigamente;

Nascido em Duque de Caxias, subúrbio pobre do Rio, Dinamite passou pelas categorias de base do Vasco da Gama e marcou 708 gols em 1.110 jogos pelo clube entre 1971 e 1979.

O ex-jogador da seleção brasileira Roberto Dinamite, artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, morreu aos 68 anos de câncer intestinal, confirmou seu ex-clube, o Vasco da Gama, neste domingo, mostrou Maurício Ferro .

"Foi com profundo pesar que o Vasco da Gama soube que o maior de todos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 de seus 68 anos ao clube, como jogador e presidente. Descanse em paz, ", twittou o clube carioca.

Ele ainda detém o recorde de gols marcados em seu campeonato nacional com 190, muito à frente do ex-fluminense Fred, com 158.

Artilheiro insaciável, ganhou o apelido aos 17 anos, após balançar a rede pela primeira vez pela equipe principal do Vasco no Maracanã.

O diário Jornal dos Sports intitulou no dia seguinte: "o kid-dinamite explodiu".

Grande rival do astro do Flamengo Zico, o Dinamite conquistou o título nacional em 1974 e o carioca cinco vezes entre 1977 e 1992.

Pela seleção, marcou 20 gols em 38 partidas, disputando as Copas do Mundo de 1978 e 1982.

Recrutado pelo Barcelona em 1979, não conseguiu classificação para a Europa e voltou ao Vasco no ano seguinte, conta Ferro.

Depois de se aposentar, Dinamite fez carreira como presidente do Vasco, mas também na política, com cinco mandatos como deputado estadual do Rio.

Em 29 de dezembro, ele twittou em homenagem ao grande brasileiro Pelé, seu "eterno ídolo", que morreu naquele dia, também de câncer.