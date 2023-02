Corinthians derrota Inter e se garante na final da Supercopa do Brasil

F-I-N-A-L-I-S-T-A-S ????????



O Corinthians garantiu presença na decisão da Supercopa do Brasil Feminina após derrotar o Internacional por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (9) em Itaquera, São Paulo. Agora, as Brabas do Timão medirão forças com o Flamengo no próximo domingo (12) em busca do título.

Caso supere o Rubro-Negro na final, o Corinthians chegará ao bicampeonato da competição, que teve a sua primeira edição no último ano.

Após uma etapa inicial sem gols, o placar foi aberto pelas Brabas do Timão aos 13 minutos do segundo tempo, quando Gabi Portilho dominou na ponta direita e cruzou para Diany bater de primeira. Aos 24 a equipe do Parque São Jorge ampliou a vantagem, quando a lateral Tamires cobrou pênalti com muita categoria.

Aos 39 Priscila ainda descontou para as Gurias Coloradas. Porém, o Corinthians administrou o jogo até o apito final para ficar com a classificação.