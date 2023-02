Bia Haddad é a nova número 12 do mundo, posição inédita para o país

Uma publicação compartilhada por Beatriz Haddad Maia (@biahaddadmaia)

Na última segunda (6), Bia Haddad já havia subido para 14ª do mundo, quando estreou no WTA 500 de Abu Dhabi. O desempenho ao longo da semana no torneio foi determinante para a brasileira saltar duas posições. Haddad parou nas semifinais de Abu Dhabi, no último sábado (11), após ser superada pela suíça Belinda Bencic, que um dia depois conquistaria o título com vitória de virada sobre a russa Liudmila Samsonova (1/6, 7/6 e 6/4).

A paulistana pode se aproximar ainda mais do topo da lista da WTA a partir desta terça-feira (14), quando estreia no Aberto de Doha (Catar). Na primeira rodada Haddad enfrentará a espanhola Paula Badosa (20ª). O horário da partida ainda será definido.

Stefani sobe para 30ª no ranking de duplas

Campeã de duplas femininas neste domingo (12) no WTA de Abu Dhabi, a campinense Luisa Stefani também tem muito o que comemorar. Ela subiu quatro posições no ranking de duplas WTA e agora ocupa a 30ª colocação. Além do título de Abu Dhabi, Stefani já conquistou este ano o título de duplas mistas do Aberto da Austrália e levantou a taça do torneio de duplas femininas do WTA 500 de Adelaide.

Medalhista olímpica de duplas nos Jogos de Tóquio, a brasileira também estreia nesta terça (14) no WTA 500 de Doha, ao lado da Anna Danilina. Stefani terá pela frente na primeira rodada a parceira com quem foi campeã neste domingo (12), a chinesa Shuai Zhang que fará dupla com a mexicana Giuliana Olmos.