Torneio em Orlando será teste para Mundial Feminino, diz jogadora

A estreia das brasileiras no torneio amistoso será a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (16) contra o Japão no Exploria Stadium, em Orlando. Três dias depois, no Geodis Park, em Nashville, às 20h30, as adversárias serão as canadenses, medalhistas de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão). A participação do Brasil chegará ao fim no dia 22, novamente às 20h30, diante das anfitriãs, atuais campeãs mundiais, no Toyota Stadium, em Frisco.

Apesar do desafio de enfrentar grandes potências do futebol feminino, como os Estados Unidos, Ary deixou claro que o desejo da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage é alcançar o título: “Espero que façamos um bom campeonato, que consigamos desempenhar bons jogos, mas também conseguir sair daqui, quem sabe, com o título do torneio”.