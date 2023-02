Brasil brilha na etapa de Baku de Ginástica de Trampolim

É OUROOOOOOOOOO! ???????????



O Brasil fez história, no último domingo (19), ao conquistar pela primeira vez na história, e logo em dose dupla, uma etapa de Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. O feito foi alcançado com Camilla Gomes no individual e com a carioca e Alice Hellen no sincronizado.

Camilla Gomes triunfou no individual ao somar 54.680 pontos em Baku (Azerbaijão). A prata ficou com a francesa Lea Labrousse, que alcançou 53.970 pontos, enquanto Seljan Mahsudova, do Azerbaijão, obteve o bronze com 52.910 pontos. Já Alice Hellen ficou em quarto, ao somar 52.120 pontos.

Além disso, Camilla e Alice brilharam no sincronizado, garantindo a primeira posição nesta prova com o total de 46.340 pontos.

“Fiquei muito feliz por poder trazer essas medalhas, não só no individual, mas também no sincronizado. São resultados históricos. Na final do individual, fui a primeira a competir e fiz uma série muito boa. Com aquela nota, já esperava que poderia pegar uma medalha. Já estava bem feliz por ter terminado a prova me sentindo bem, com uma nota boa. A medalha de ouro foi uma realização completa”, declarou Camilla Gomes.

Para a coordenadora da seleção brasileira de Ginástica de Trampolim, Tatiana Figueiredo, as conquistas são um marco para a modalidade no Brasil: “São feitos importantíssimos, porque comprovam que nossos atletas têm potencial para ir longe, alcançando excelentes resultados. Treinadores e árbitros de outros países nos parabenizaram pelos resultados. É muito importante ter este reconhecimento internacional para as próximas competições internacionais”.