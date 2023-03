Surfe: Weston-Webb avança às quartas e Medina às oitavas em Peniche

Única brasileira na etapa de Peniche (Portugal), a terceira do circuito mundial de surfe, a gaúcha Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final nesta segunda-feira (13). Na disputa masculina, o paulista Gabriel Medina se classificou às oitavas, assim como outros cinco brasileiros (Caio Ibelli, João Chianca, Samuel Pupo, Ítalo Ferreira e Yago Dora) o fizeram no domingo (12).

Atual campeã da etapa de Peniche, Weston-Webb passou de fase após vencer a bateria contra a portuguesa Tatiana Bonvalot. A gaúcha começou o embate na tradicional praia do Superturbos cravando a maior nota (5.67), mas depois a portuguesa passou à frente no placar ao conseguir totalizar 9.60 (5.10 + 4.50) em duas ondas. A virada a favor da brasileira ocorreu nos 10 minutos finais da bateria, ao obter nota 5.40 e somar ao final 11.07 contra 9.60 da adversária.

"As condições estão realmente muito difíceis, mas as meninas estavam prontas para competir”, disse a brasileira em depoimento à World Surfe League (WSL), a Liga Mundial de Surfe. “É mais você contra o mar, do que com sua adversária na bateria. Honestamente, eu não surfei como gostaria. Apenas procurei algumas ondas abrindo, para encaixar algumas manobras e acho que funcionou. Quero aproveitar para desejar boa sorte para a Bia Haddad, que também está competindo nessa semana”.