Bahia empata e fica sem chances de avançar na Copa do Nordeste

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Fluminense-PI, na noite desta terça-feira (14) no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e ficou sem chances de avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Com o resultado o Tricolor de Aço chegou aos seis pontos, a quatro do Náutico, última equipe dentro da zona de classificação para a próxima fase, quando falta apenas uma rodada para o final da etapa inicial.

Após um primeiro tempo no qual as duas equipes pouco criaram, a equipe da casa conseguiu abrir o marcador logo aos três minutos, quando Lucas Manga aproveitou sobre de bola para empurrar a bola para o fundo da rede. A partir daí o Bahia passou a forçar mais no ataque e conseguiu igualar, aos 20 minutos, com Everaldo cobrando pênalti.