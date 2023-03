América-MG derrota Santa Cruz e segue vivo na Copa do Brasil

PASSAMOS DE FASE!!!! ????????



SOBERANO EM NOSSO DOMÍNIOS, VENCEMOS A PARTIDA, CLASSIFICAMOS NA @COPADOBRASILCBF E SEGUIMOS INVICTOS!



???? Mourão Panda / América#AFCxSCFC | 1x0#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/GY13TowI9V — América FC ????? (@AmericaMG) March 15, 2023

O América-MG se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil após bater o Santa Cruz por 1 a 0, na noite desta terça-feira (14) na Arena Independência, em Belo Horizonte. O único gol da partida saiu aos 46 minutos do primeiro tempo, quando o argentino Benítez bateu colocado após receber passe de Aloísio.

Quem também garantiu a classificação nos 90 minutos de bola rolando foi o Maringá, que, jogando no estádio Willie Davids, superou o Marcílio Dias por 2 a 0 com gols de Morelli e Robertinho.

Já o Coritiba avançou, mas com mais dificuldade, pois empatou em 1 a 1 com o Criciúma no Couto Pereira e teve que buscar a classificação na disputa de pênaltis, na qual triunfou por 6 a 5.

CLASSIFICADOS! ????????



O Coritiba vence e avança para a próxima fase da Copa do Brasil! ????@CBF_Futebol FAZ O PIX!! #VamosCoxa pic.twitter.com/OL1SfUQQcF — Coritiba (@Coritiba) March 15, 2023

Agora, América-MG, Maringá e Coritiba aguardam o final da segunda fase da competição nacional para conhecerem seus próximos adversários, em sorteio a ser realizado posteriormente. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.