Copa do Brasil: Botafogo e Brasiliense duelam em clima de decisão

Em entrevista à conta da Botafogo TV , o volante Tchê Tchê analisou o desempenho do time.

“É uma competição de tiro curto, apesar de terminar no final do ano, são pouquíssimos jogos para você estar perto de conquistar um título. Sabemos que estamos um pouco aquém do que apresentamos no início do ano, mas estamos buscando essa melhora e sabemos que tem que acontecer. Tem que ser uma resposta rápida, então vamos procurar dar o nosso melhor, sair com o resultado, que é a vitória e a classificação”, projeta disse em entrevista à Botafogo TV.

E qual é a estratégia para superar o Brasiliense?

“Temos que entrar um pouco mais atentos, no início da partida procurar pressionar. Foi o que aconteceu contra a gente no jogo com o Sergipe. Se dermos um susto logo no início, a torcida, a nossa confiança também vai aumentar e sair com a classificação que é o nosso principal objetivo agora”, completou.

O Brasiliense do técnico Roberto Cavalo eliminou o Athletic na primeira fase da Copa do Brasil, time que venceu o Atlético-MG no duelo inicial da semifinal do Campeonato Mineiro. A tendência é que o treinador coloque um time com escalação próxima a que empatou em 0 a 0 com o Goiás, pela Copa Verde, na última quarta (8), com Edmar Sucuri, Andrezinho, Gabriel, Railon e Weverton Gorduxo; Wallace Tarta, Zotti e Gabriel Henrique; Yuri Mamute, Alvinho e Daniel Alagoano.