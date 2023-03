Brasil conquista Sul-Americano de rugby em cadeira de rodas

É CAMPEÃO! ????



Depois de vencer os colombianos por 50 a 33, o time BRASIL A é o grande campeão do Sul-Americano de rúgbi em cadeira de rodas! ????????????#LoteriasCaixa pic.twitter.com/OM9zI44ZNR — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) March 15, 2023

A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas derrotou a Colômbia por 50 a 33 para conquistar a primeira edição do Campeonato Sul-Americano da modalidade, na tarde desta quarta-feira (15) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Na grande decisão a equipe comandada pelo técnico canadense Benoit Labrecque não deu chance alguma ao adversário, pois permaneceu em vantagem no placar do primeiro ao último minuto. A medalha de bronze ficou com a Argentina, que derrotou a equipe B (de desenvolvimento) do Brasil por 50 a 38.

O Sul-Americano de rugby em cadeira de rodas teve início na última segunda-feira (13) e contou com a participação de oito equipes. A seleção brasileira garantiu a conquista de forma invicta.