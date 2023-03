Fortaleza perde e fica fora da fase de grupos da Libertadores

???? Fim de jogo! O @CCP1912oficial venceu o @FortalezaEC por 2-1 e avançou para a Fase de Grupos.



O Fortaleza não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores após ser derrotado por 2 a 1 pelo Cerro Porteño (Paraguai), nesta quinta-feira (16) no estádio La Olla, em Assunção. O Leão do Pici já estava em situação complicada na terceira fase prévia da competição após perder de 1 a 0 para os paraguaios no confronto de ida, na última semana no Castelão. Agora o Fortaleza seguirá para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Precisando marcar gols para continuar sonhando com a classificação para os grupos da Libertadores, o Fortaleza se esforçou para abrir o marcador, criando a primeira oportunidade logo aos seis minutos com Lucero e Thiago Galhardo. Porém, o Cerro foi mais eficiente e superou o goleiro João Ricardo aos 37 minutos com Carrizo, que aproveitou bola que explodiu na trave para finalizar de primeira.

Aos 16 minutos da etapa final, o time paraguaio praticamente sacramentou a sua classificação com um belo gol de Aquino, que bateu de voleio após a bola ser cruzada para a entrada da área. A partir daí o Leão do Pici avançou de forma desesperada para o ataque e ofereceu espaço para o Cerro, que chegou a superar o goleiro João Ricardo em mais duas oportunidades, mas os gols foram corretamente anulados.

No final, o Fortaleza ainda conseguiu marcar o seu de honra com Guilheme, mas a vaga nos grupos da Libertadores já havia sido perdida.