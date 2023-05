Keno Marley e Luiz Oliveira vencem e vão às oitavas no Mundial de boxe

É VITÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRIA! ????????????



O Brasil emplacou nesta sexta-feira (5) mais dois pugilistas nas oitavas de final do Mundial de Boxe em Tashkent (Uzbequistão): Luiz Oliveira (categoria de 57 quilos) e Keno Marley (92 kg). Ambos triunfaram pela hoje na estreia e voltarão ao ringue a partir de domingo (7). Oliveira e Marley se juntam aos compatriotas Abner Teixeira e Yuri Reis, que se classificaram na quinta (4). O Mundial tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil. As lutas ocorrem pela manhã (6h e 10h) e a programação é divulgada no dia anterior aos combates, às 21h30 (horário de Brasília), nas redes sociais da Confederação Brasileira de Boxe (CBboxe).

Vice-campeão na edição de 2021, o baiano Keno Marley dominou a luta de estreia contra o moldávio Andrei Zaplitni, vencendo por unanimidade no entendimento dos cinco juízes. Marley volta a competir na segunda (8), contra o sírio Eldin Ghoussolin.

Já Luiz Gabriel “Bolinha” Oliveira, natural de São Caetano do Sul (SP), venceu de virada a luta de estreia no Mundial após embate acirrado contra o espanhol Samuel Heredia. Após perder o primeiro round, o brasileiro reagiu e levou nas duas parciais restantes. Bolinha enfrentará nas oitavas o pugilista Asror Vohidov (Tajiquistão) no domingo (7).

O Brasil segue invicto na competição com seis triunfos em seis lutas, desde que estreou na última terça (2). Além de Keno Marley, Bolinha, Abner Teixeira e Yuri e Falcão, o país disputa o Mundial com Wanderson Oliviera (71kg) e Wanderley Pereira (80 kg).

Ciclo Olímpico de Paris 2024

A pontuação no Mundial, tradicionalmente, era decisiva na corrida por uma vaga olímpica. No entanto, a Associação Internacional de Boxe (IBA), organizadora da competição, está suspensa pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o que a impede de definir os critérios de classificação para os Jogos de Paris 2024.

De acordo com a CBboxe, a classificação para Paris 2024 ocorrerá este ano nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), de 20 de outubro a 5 de novembro.