Palmeiras bate Internacional e ingressa no G4 do Brasileirão Feminino

Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o Palmeiras, mesmo atuando fora de casa, em Alvorada (RS), derrotou o Internacional por 2 a 1 neste sábado (6), pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino A1. Com o resultado, a equipe paulista, que iniciou a rodada dois pontos atrás das adversárias, ultrapassou o time gaúcho para subir para a quarta posição, com 20 pontos. As Gurias Coloradas caíram para o quinto lugar, com 19. Bia Zaneratto e Amanda Gutierres marcaram para as Palestrinas, enquanto Tâmara colocou a bola na rede para o Inter.

Com os dois times vindo de derrota (o Palmeiras para o São Paulo e o Internacional para o Santos), o primeiro tempo foi movimentado no estádio Morada dos Quero-Queros. O placar foi aberto aos 20 minutos. Bia Zaneratto foi derrubada na área por Isa Haas. A própria Bia cobrou a penalidade e marcou para o Palmeiras, deslocando a goleira Gabi Barbieri.

Aos 33 minutos, o empate veio em grande estilo: após triangulação no ataque colorado, Tâmara recebeu na entrada da área, chutou colocado e encobriu a goleira Tapia. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

No começo do segundo tempo, o Verdão voltou à frente do placar em uma jogada ensaiada: o escanteio foi cobrado rasteiro e Amanda Gutierres pegou de primeira, vencendo Gabi Barbieri e dando números finais ao duelo.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam no domingo (14): o Palmeiras recebe o Cruzeiro e o Internacional visita o Atlético-MG.

Ainda neste sábado (6), o Cruzeiro recebe o Santos no estádio Sesc Alvorada, às 19h (horário de Brasília), em Venda Nova (MG).