Brasileiro: Cuiabá bate Cruzeiro e deixa zona do rebaixamento

FIM DE JOGO EM SETE LAGOAS! VITÓRIA DO DOURADO!



Deyverson marcou e o Cuiabá soma três pontos importantíssimos!



Boa, time! Boa!



O próximo desafio é sábado, na nossa casa, contra o Coritiba, e te esperamos, torcedor! AVANTE???? pic.twitter.com/Gut0SJZUuc — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 23, 2023

O Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (22) em plena Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, assumindo a 14ª posição da classificação com 7 pontos.

Já a Raposa, após o revés no confronto que encerrou a 7ª rodada da competição, perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança. Com a derrota permaneceu na 5ª posição com 12 pontos, a 6 do líder Botafogo e a 3 do vice-líder Palmeiras.

O único gol da partida saiu aos 36 minutos do primeiro tempo. Fernando Sobral fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Deyverson, que cabeceou para o fundo da meta defendida por Rafael Cabral.