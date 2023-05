Brasil goleia República Dominicana por 6 a 0 no Mundial Sub-20

AQUI É BRASIL! ????????



Com atuação de gala, Seleção Brasileira goleia República Dominicana por 6 a 0 e conquista os primeiros três pontos na Copa do Mundo Sub-20.



Com o resultado, Brasil assumiu a segunda posição e depende de uma vitória no sábado para confirmar a classificação para… pic.twitter.com/PUoRRLXVfc