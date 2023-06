Fla-Flu define último classificado para as quartas da Copa do Brasil

O último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil será definido no clássico entre Flamengo e Fluminense, disputado a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (1º) no estádio do Maracanã. A

transmite a partida ao vivo.

Após um primeiro jogo truncado, no qual o placar não deixou o 0 a 0, a expectativa para o confronto decisivo é grande. Nesta quinta, quem vencer no tempo regulamentar fica com a classificação. Em caso de nova igualdade por qualquer placar, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O Rubro-Negro, mandante da partida, chega em meio a questionamentos de sua torcida por causa do fraco futebol apresentado e de resultados ruins, como o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro no último sábado (27). O técnico argentino Jorge Sampaoli admite as críticas, mas espera que a torcida as transforme em apoio diante do Fluminense: “A preocupação da torcida sempre aparece quando o time não vence. Cria uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo e muitas vezes atua no ritmo do torcedor, o que às vezes complica o jogo: aceleração, perda e frustração. Sei que temos uma semana de clássicos, com Fluminense e depois Vasco, além do jogo com o Racing [Argentina]. Entendo como uma oportunidade, e espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio”.

Uma notícia que pode aumentar a confiança da torcida da equipe da Gávea é o retorno do uruguaio Arrascaeta à lista de jogadores relacionados. O meia tem tudo para iniciar jogando nesta quinta. Outro atleta que preocupava mas que também deve começar jogando é o atacante Pedro, que torceu o tornozelo esquerdo no jogo contra o Cruzeiro. Assim, a provável escalação do Flamengo para o clássico é: Matheus Cunha; Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Pedro) e Gabriel Barbosa.

O Fluminense também enxerga o clássico como uma oportunidade de mudar a chave na temporada. Isto porque no mês de maio acumulou derrotas consecutivas, jogos sem fazer gol e diversas lesões. A última grande apresentação da equipe das Laranjeiras foi na incontestável goleada de 5 a 1 sobre o River Plate (Argentina) pela Libertadores no dia 2 de maio. A partir daí o Tricolor acumulou lesões (Keno, Alexsander e Marcelo), derrotas e quatro jogos sem fazer gol.

Neste clássico a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz ainda não poderá contar com os retornos de Keno e Alexsander, que se recuperam de lesões. Mas o lateral Marcelo tem chance de voltar ao time titular. Sem poder contar com o zagueiro Felipe Melo (suspenso), o treinador promoverá a entrada de Manoel na zaga. Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Marcelo (Guga); André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Germán Cano.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.