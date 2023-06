Seleção brasileira de atletismo paralímpico é convocada para Mundial

A emoção da primeira convocação para um Mundial não tem preço. ????????



O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou 51 atletas e 11 atletas-guias (que auxiliam competidores com deficiência visual) para o Campeonato Mundial de atletismo paralímpico deste ano, que será realizado entre 8 e 17 de julho, em Paris (França). Os nomes foram anunciados na última quarta-feira (31), em live (ao vivo) transmitida pelo canal do CPB no YouTube.

Os sete medalhistas de ouro na Paralimpíada de Tóquio (Japão) - Yelstin Jacques, Silvânia Costa, Petrúcio Ferreira, Wallace Santos, Claudiney Batista, Beth Gomes e Alessandro Rodrigo - já estavam garantidos na competição, segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê. Outras dez vagas foram asseguradas por atletas que obtiveram índice A (principal) em eventos da World Para Athletics, entidade vinculada ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês). Os demais 34 brasileiros se credenciaram a Paris por estarem entre os quatro melhores do ranking das respectivas categorias.

"Nós temos 45 atletas entre os três primeiros colocados no ranking mundial. É um número grande da nossa delegação e com expectativa de que eles mantenham ou até superem esses seus resultados para que possamos ter uma quantidade de bons resultados e muitas medalhas no Mundial", afirmou o coordenador de atletismo do CPB, João Paulo Cunha, ao site da entidade.

A delegação brasileira neste Mundial é maior que a da edição anterior. Há quatro anos, o país teve 43 convocados para competir em Dubai (Emirados Árabes Unidos). A equipe atingiu a melhor campanha do Brasil na história do evento, com 39 medalhas (14 de ouro, nove de prata e 16 de bronze) e o segundo lugar no quadro geral.

O Mundial de Paris será o primeiro do ciclo paralímpico dos Jogos de 2024 - que também serão na capital francesa. A próxima edição, em Kobe (Japão), que inicialmente ocorreria em 2021, foi adiada duas vezes por conta da covid-19 e remarcada para 17 a 25 de maio do ano que vem, menos de três meses da próxima Paralimpíada.