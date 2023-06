Basquete 3x3: seleção masculina garante vaga na semi da Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 fez história neste sábado (3) ao se classificar para as semifinais da Copa do Mundo da modalidade, que está sendo disputada em Viena (Áustria). A vaga veio após vitória de 12 a 11 sobre a Polônia, com arremesso certeiro de Léo Branquinho a 4 segundos do fim do confronto. Esta já é melhor campanha do Brasil na história da competição.

Porém, antes do emocionante triunfo sobre os poloneses, os brasileiros bateram o Japão por 20 a 17 em grande jogo de Jonatas Mello e Ruan Miranda.

“Nossa comissão técnica está planejando cada passo que está sendo dado desde fevereiro. Quando pisamos na Áustria sabíamos tudo o que poderia acontecer, e estamos todos seguindo o plano com excelência. Ainda há mais um dia de trabalho e continuamos focados”, declarou o técnico Luca Carvalho.

O próximo desafio do Brasil na competição será contra os Estados Unidos, em partida com início marcado para as 11h05 (horário de Brasília) do próximo domingo (4). A disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão da competição serão disputadas no mesmo dia.