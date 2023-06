Brasil perde para Israel e dá adeus ao Mundial sub-20 de futebol

Seleção Brasileira é derrotada por Israel por 3x2 na prorrogação e dá adeus ao Mundial Sub-20 na Argentina.



Gols da nossa Seleção foram marcados por Marcos Leonardo e Matheus Nascimento



Foto: Lesley Ribeiro/CBF

A campanha do Brasil no Mundial sub-20 de futebol masculino chegou ao fim neste sábado (3), após derrota por 3 a 2 para Israel no Estádio Bicentenário, em San Juan (Argentina), pelas quartas de final da competição.

Diante do atual vice-campeão europeu sub-19, o técnico Ramon Menezes teve dificuldades para armar sua equipe, em razão dos desfalques de Mycael, Arthur, Robert e Kaiki Bruno. Com muitas mudanças, a seleção brasileira teve dificuldades para criar oportunidades de ataque diante da forte marcação de Israel.

Por esta razão o placar só foi alterado na etapa final, aos 10 minutos, com chute forte do atacante Marcos Leonardo. Porém, quatro minutos depois Khalaili deixou tudo igual. Como a igualdade de 1 a 1 perdurou até o final dos 90 minutos, a partida teve que ir para a prorrogação, na qual Matheus Nascimento colocou o Brasil novamente na dianteira com menos de um minuto de bola rolando. Porém, dois minutos depois Shibli voltou a igualar o placar.

A partir daí Israel melhorou muito e assumiu o controle do jogo, marcando o gol da classificação aos 17 minutos e tendo mais duas oportunidades de ampliar em duas cobranças de pênaltis na segunda etapa do tempo extra. Mas a equipe europeia não mostrou eficiência nas oportunidades. Com isso Israel fechou o confronto em 3 a 2 e agora enfrenta na semifinal da Copa do Mundo o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai, que jogam no próximo domingo (4).