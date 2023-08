Marcelo Toscano brilha e Portuguesa avança para quartas da Série D

Com o brilho do atacante Marcelo Toscano, a Portuguesa-RJ derrotou o Patrocinense-MG por 3 a 1, na tarde deste domingo (20) no estádio Luso-Brasileiro, para garantir a classificação para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A

transmitiu o confronto ao vivo.

ESTAMOS NO MATA-MATA DO ACESSO!

Com três gols de Marcelo Toscano, a Lusa vence a Patrocinense, no Luso-Brasileiro, por 3 a 1, e está nas quartas do Brasileirão. VAMOOOOS!!!???? Nathan Diniz pic.twitter.com/OtHBerrWI1 — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) August 20, 2023

Já que a partida de ida terminou com um empate sem gols na última semana no estádio Pedro Alves do Nascimento, a vaga ficaria com quem vencesse o jogo da volta das oitavas de final. E foi isso que a Lusa fez mesmo em uma jornada na qual contou com um público menor do que o esperado por causa das fortes chuvas que caíam na Ilha do Governador.

Mas a Portuguesa soube aproveitar o fator casa para abrir o placar cedo. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo o goleiro Cairo, do Patrocinense, acabou falhando na saída de bola e, na sequência, derrubou Toscano dentro da área. O juiz marcou então pênalti com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). O próprio Toscano foi para a cobrança e, com muita categoria, deslocou o goleiro para colocar a bola no fundo do gol.

A Lusa continuou melhor e chegou ao segundo aos 22 minutos, quando o lateral Yuri recebeu passe em profundidade de Mauro Silva e foi derrubado dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, que foi cobrado no cantinho por Marcelo Toscano.

O segundo tempo começou com o Patrocinense descontando, logo aos 2 minutos, com um belo gol do lateral Ronaldo, que acertou chute muito forte de fora da área. Porém, aos 37 Toscano voltou a marcar em cobrança de pênalti para confirmar a classificação da Lusa.